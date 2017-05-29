Власти США задумались о запрете на провоз ноутбуков на международных авиарейсах

Министр внутренней безопасности США Джон Келли в интервью телеканалу Fox News заявил, что рассматривает возможность введения запрета на провоз ноутбуков в салонах самолетов на всех международных рейсах.

«Я могу (ввести этот запрет — прим. «Ленты.ру»). Есть реальная проблема — многочисленные угрозы авиации. Это то, чем одержимы террористы — идеей сбить самолет в воздухе, в особенности, если это американский самолет, на борту которого граждане США», — сказал Келли.

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16 мая американский телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне поделился секретной информацией о планах «Исламского государства» (группировка запрещена в России) взорвать пассажирский самолет. По словам журналистов, данные были получены от израильского разведчика, внедренного к террористам. ABC отметил, что в связи с этим в США задумались об усилении безопасности полетов и, в частности, о запрете провозить ноутбуки на всех рейсах из Европы.

Ранее в этот же день Трамп написал в Twitter, что данные, переданные им министру иностранных дел России Сергею Лаврову, касались международного терроризма и безопасности авиаперевозок.

В марте сообщалось, что власти США запретили провозить в ручной клади электронные устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны, авиапассажирам из ряда стран. Речь, в частности, идет о Турции, Египте, Иордании, ОАЭ и других странах Северной Африки и Ближнего Востока. На такие меры Вашингтон пошел из-за роста угрозы совершения терактов на борту авиалайнеров.