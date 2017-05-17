СМИ узнали об израильском происхождении полученной Лавровым от Трампа информации

Информация, которой президент США Дональд Трамп поделился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, была изначально получена израильским агентом, внедренным к террористам. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на три источника.

Речь в этих сведениях шла о том, что террористы могут пронести на пассажирские самолеты взрывчатку в ноутбуках. Трамп также указал сирийский город, где была получена эта информация.

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Некоторые законодатели предупреждают, что этот эпизод может иметь серьезные последствия для отношений с ключевыми партнерами. По мнению сенатора-республиканца от штата Мэн, Сьюзен Коллинз, раскрытие секретной информации может потенциально подвергнуть опасности источники и помешать союзникам США в будущем делиться информацией, жизненно важной для безопасности страны.

В конце апреля СМИ сообщали, что администрация Трампа обдумывает введение запрета на провоз в страну ноутбуков и других крупных электронных устройств на прибывающих из Европы самолетах. Причина таких мер не называлась.

В марте стало известно, что власти США запретили провозить в ручной клади электронные устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны, авиапассажирам из ряда стран.

На встречах 10 мая в Вашингтоне шла речь о том, чтобы Россия и США вместе с другими крупными игроками на Ближнем Востоке влияли на разные стороны конфликта в Сирии и побуждали их к выполнению резолюции Совбеза ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов.

12 мая Трамп предположил, что дискуссия с Лавровым в конечном счете спасет множество людей от гибели.