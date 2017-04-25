The Guardian анонсировала запрет на провоз электроники в США из Европы

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает введение запрета на провоз в страну ноутбуков и других крупных электронных устройств на прибывающих из Европы самолетах. Об этом во вторник, 25 апреля, пишет газета The Guardian.

Информацию издание получило от источников. Причина таких мер не называется. Также нет информации, идет ли речь о полном запрете, или же электронику все же можно будет транспортировать в багаже. Собеседник газеты в правительстве Великобритании отметил, что пока неизвестно, затронет ли это ограничение рейсы из Соединенного Королевства в США.

Материалы по теме Отберут последнее Коснутся ли новые правила перевозки электроники летящих в США россиян?

В марте стало известно, что власти Соединенных Штатов запретили провозить в ручной клади электронные устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны, авиапассажирам из ряда стран.

Речь, в частности, идет о Турции, Египте, Иордании, ОАЭ и других странах Северной Африки и Ближнего Востока. На такие меры Вашингтон пошел из-за роста террористической угрозы на борту лайнеров.

Российские эксперты рассказали, что запрет коснется и части россиян, летящих в США. Вслед за американским правительством аналогичные ограничения ввели и британские власти.

