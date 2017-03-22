Запрет на перевозку электроники на авиарейсах в США коснется и россиян

Ограничения на перевозку электронных устройств в салонах самолетов, следующих в США из ряда стран, коснутся части россиян. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 22 марта, рассказал PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.

Как пояснил эксперт, запрет, в частности, затронет российских путешественников, которые летят в Штаты рейсами Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Таким образом им удобнее и дешевле добираться до Сан-Франциско или Лос-Анджелеса, добавил специалист.

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Дзенис отметил, что число таких российских пассажиров не очень велико. Большинство путешественников предпочитает лететь в США прямыми рейсам или выбирает пересадку в Европе, сказал он.

Во вторник, 21 марта, сообщалось, что власти Соединенных Штатов запретили провозить электронику в ручной клади авиапассажирам, следующим в страну из Турции, Египта, Иордании, ОАЭ и ряда других государств.

Данные ограничения коснулись клиентов девяти авиакомпаний. Запрет распространился на устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны — планшеты, ноутбуки и так далее. На такие меры власти США пошли из-за роста террористической угрозы на борту лайнеров.

Позднее во вторник стало известно, что вслед за Соединенными Штатами аналогичный запрет ввело и правительство Великобритании. Как уточняет BBC News, речь идет о рейсах в Соединенное Королевство из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Подобные меры коснулись шести британских перевозчиков и восьми зарубежных авиакомпаний, в частности, Turkish Airlines.

