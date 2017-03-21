Электронные устройства на рейсах ряда авиакомпаний в США запретят

Власти США планируют запретить пассажирам направляющихся в американские города рейсов некоторых зарубежных авиакомпаний, перевозить в салоне крупногабаритные электронные устройства. Об сообщает Reuters со ссылкой на должностных лиц. По их словам, это продиктовано соображениями антитеррористической безопасности.

Чиновники уточнили, что новое правило будет касаться порядка десятка иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты из ряда стран, в том числе ближневосточного региона. В их число попадут перевозчики, базирующиеся в Иордании и Саудовской Аравии, других уточнений пока не последовало.

Запрет будет распространяться на устройства, которые больше по размеру, чем сотовый телефон. Такие изделия, как планшеты, ноутбуки и камеры, можно будет перевозить только в багаже, прошедшем проверку.

Пресс-секретарь Департамента внутренней безопасности США Дэвид Лапан заявил, что ведомство «не комментирует возможные меры безопасности, но предоставит обновленную информацию, когда это будет необходимо».

В июле 2014 года Департамент внутренней безопасности усилил требования к безопасности полетов в США, потребовав более жесткого досмотра мобильных телефонов и других электронных устройств.