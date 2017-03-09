Власти США отчитались об успехе политики Трампа против нелегальных мигрантов

Власти США отчитались о резком снижении числа мексиканских нелегальных мигрантов, переходящих границу. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Джон Келли, его слова передает BBC News.

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«Решение администрации об усилении миграционного контроля начало претворяться в жизнь, и количество противоправных деяний и задержаний приближается к минимальному за пять лет», — пояснил министр. По его данным, в феврале границу нелегально пытались перейти немногим менее 19 тысяч человек, в то время как в январе этот показатель перевалил за 31,5 тысяч.

25 января Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета США, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.