В Конгрессе пообещали до 15 миллиардов долларов на «стену Трампа»

Американский Конгресс пообещал выделить от 12 до 15 миллиардов долларов на строительство стены на границе США и Мексики. Об этом заявил лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл, его слова передает Reuters.

25 января Дональд Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой.

По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат. «Это будет происходить за счет Мексики (…), и мы возместим это за счет Мексики, как я всегда и говорил», — пообещал хозяин Белого дома. По его словам, схема получения средств достаточно сложная: из денежных переводов из США в Мексику.

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В тот же день президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что не будет платить за стену. По его словам, решение о том, что делать дальше, будет принято после того, как он получит отчет от правительственной делегации, которая в настоящее время проводит переговоры в Вашингтоне с представителями администрации Трампа. В то же время президент не сказал, отменит ли он запланированный на 31 января визит в США

В ходе избирательной кампании Трамп не раз заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой, причем осуществить проект за ее счет.