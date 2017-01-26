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Президент Мексики осудил указ Трампа о строительстве стены на границе

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Энрике Пенья Ньето
Энрике Пенья Ньето

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил сожаление и осудил подписание американским лидером Дональдом Трампом указа о строительстве стены на границе между двумя странами. Об этом, как передает Associated Press, он сказал в телеобращении к нации.

«Я уже говорил об этом много раз: Мексика не заплатит ни за какую стену», — подчеркнул глава государства. Ньето, по информации РИА Новости, напомнил, что решение о строительстве стены принято в тот момент, когда Мехико начал переговоры с Вашингтоном о новых правилах сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности на границе и миграции. «Эти переговоры очень важны для силы, уверенности и будущего нашей экономики и общества», — сказал он.

По словам Ньеты, решение о том, что делать дальше, он примет после того, как получит отчет от правительственной делегации, которая в настоящее время проводит переговоры в Вашингтоне с представителями администрации Трампа. В то же время президент не сказал, отменит ли он запланированный на 31 января визит в США, в ходе которого должны были обсуждаться вопросы двусторонних отношений. Ранее о том, что президент Мексики обдумывает такую возможность в связи с решением Трампа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

25 января Дональд Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат. «Это будет происходить за счет Мексики (…), и мы возместим это за счет Мексики, как я всегда и говорил», — пообещал глава Белого дома. По его словам, схема получения средств достаточно сложная: из денежных переводов из США в Мексику.

12 января президент Мексики заявил, что его государство не будет платить за строительство пограничной стены, а руководство страны собирается сохранить свободу денежных переводов мигрантов.

В ходе избирательной кампании Трамп не раз заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой, причем осуществить проект за счет соседней страны.

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