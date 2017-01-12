Президент Мексики прокомментировал планы Трампа начать строить стену на границе

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето прокомментировал планы избранного президента США Дональда Трампа начать строить стену на границе за счет латиноамериканской страны. Об этом в среду, 11 января, сообщает Reuters

Глава государства заявил, что Мехико будет стремиться наладить отношения в Вашингтоном, в частности в вопросах торговли, безопасности и мигрантов, однако не станет платить за возведение ограждения.

Ранее 11 января Трамп пообещал начать строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь окончания переговоров. Он предположил, что обсуждение данного вопроса может занять около полутора лет. Избранный президент США уточнил, что вице-президент Майк Пенс «возглавит усилия по получению окончательных подтверждений различных ведомств и Конгресса» после вступления республиканца в должность. Трамп также объявил что Мексика компенсирует стоимость стены в той или иной форме, передает ТАСС.

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6 января CNN сообщал, что Трамп решил отказаться от идеи построить стену на границе с Мексикой за счет латиноамериканской страны. По информации телеканала, республиканец намерен обратиться к Конгрессу с предложением профинансировать проект из американского бюджета.

Республиканец должен вступить в должность 20 января. До этого он неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой, которая оплатит ее сооружение.

Президент латиноамериканской страны Пенья Ньето отказался финансировать проект. Кроме того, МИД Мексики пообещал помочь гражданам страны, эмигрировавшим в США и рискующим столкнуться с проблемами после победы Трампа.