Курс валюты Мексики установил антирекорд на фоне пресс-конференции Трампа

Курс мексиканского песо рухнул до нового исторического минимума, упав ниже отметки в 22 песо за доллар на фоне пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По итогам прошлого года песо упал на 20 процентов, причем обвал случился после избрания Трампа президентом США на выборах 8 ноября. В первые дни 2017 года это падение ускорилось.

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В предвыборной программе Трампа значится строительство стены на юге США для защиты от проникновения мексиканских нелегалов. Кроме того, он предлагал пересмотреть соглашение о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА), что сильно ударило бы по мексиканским производителям.

В последние дни Трамп предложил крупнейшим американским автопроизводителям перенести производство автомобилей, которые выпускаются в Мексике, обратно в США, что усилило давление на мексиканскую валюту.