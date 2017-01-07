Правительство Мексики призвали ввести полицию в охваченные беспорядками города

Координационный совет предпринимателей Мексики призвал власти страны ввести федеральные силы в города, охваченные беспорядками из-за повышения цен на бензин. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

«Очевидно недостаточное присутствие полицейских сил в штатах и муниципалитетах для обеспечения правопорядка и безопасности нашего персонала, клиентов и магазинов. Мы требуем присутствия федеральных сил в крупных городах, пострадавших [от беспорядков]», — говорится в обращении.

Как отметили предприниматели, протесты, которые переросли в акты вандализма, бьют по бизнесу и туризму. Они призвали предпринять энергичные действия для прекращения грабежей и краж, а также наделить необходимыми юридическими полномочиями тех, кто должен обеспечить правопорядок.

Совет также потребовал тщательно расследовать призывы к противоправным действиям, размещаемые в социальных сетях.

Протесты против повышения с 1 января цены бензина в Мексике примерно на 20 процентов переросли в массовые беспорядки и грабежи. По данным национальной ассоциации магазинов Мексики, которые приводит РИА Новости, за несколько дней разграблено в общей сложности более 400 торговых точек в 12 штатах. Число задержанных за участие в беспорядках превысило 1,5 тысячи человек.

Рост цен в Мексике обусловлен падением курса национальной валюты — песо. 5 января она опустилась по отношению к доллару до очередного исторического минимума на фоне решения американской компании Ford отменить вложение 1,6 миллиарда долларов в строительство завода в Мексике.

Падение песо вызвано как приходом к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа, которые занимает жесткую позицию по вопросу мигрантов, так и возможным повышением учетных ставок Федеральной резервной системой США.