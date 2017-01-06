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Трамп пригрозил обложить Toyota пошлинами за отказ строить завод в США

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп призвал японскую компанию Toyota Motor построить завод на территории его страны, а не в Мексике, как планировалось изначально. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. В противном случае республиканец пообещал ввести высокие пошлины на импорт продукции автоконцерна.

«Toyota Motor объявила, что построит завод в Бахе (Мексика) для того, чтобы собирать автомобили Corolla для США. Ничего не выйдет! Стройте завод в США или платите большие пошлины на границе», — предупредил Трамп.

3 января Трамп раскритиковал General Motors за то, что автопроизводитель собирает машины в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в США. Речь идет о модели Chevy Cruz – компактном седане и хэтчбеке.

В тот же день компания Ford заявила об отмене планов по инвестиции 1,6 миллиарда долларов в строительство нового завода в Мексике. Вместо этого автопроизводитель намерен вложить 700 миллионов долларов в развитие производства внутри США.

29 декабря Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация, — «покупай американское» и «нанимай американцев».

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