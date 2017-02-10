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СМИ узнали проектную стоимость стены на границе США и Мексики

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Стена вдоль границы с Мексикой, которую намерена построить администрация президента США Дональда Трампа, обойдется в 21,6 миллиарда долларов, ее возведение займет более трех лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы министерства внутренней безопасности.

Согласно плану, вдоль границы к 2020 году будут в три этапа выстроены заборы и стены протяженностью порядка 2 тысяч километров. При этом на протяжении 1046 километров граница уже укреплена.

Ожидается, что доклад будет передан руководителю министерства Джону Келли в ближайшие дни.

Как отмечается, заявленная в докладе ведомства цена намного выше, чем цифра 12 миллиардов долларов, которую Трамп упоминал в ходе своей предвыборной кампании. При этом на пути реализации проекта могут встать юридические проблемы, финансовые ограничения, необходимость отчуждать частную землю через суд. Также предстоит учитывать тот факт, что не везде стену можно физически соорудить — это относится к горной местности.

25 января Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета США, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.

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