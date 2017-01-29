Мексика осудила Нетаньяху за поддержку идеи Трампа о строительстве стены

МИД Мексики выразил разочарование в связи с заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно поддержки строительства США стены на границе. Заявление опубликовано в субботу, 28 января, на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Мексики выразило израильскому правительству через его посла в Мексике свое глубокое удивление, неприятие и разочарование в связи с сообщением премьер-министра Нетаньяху в Twitter о строительстве пограничной стены. Мексика — друг Израиля, и его премьер-министр должен относиться к ней подобающим образом», — говорится в заявлении.

В мексиканском МИД напомнили, что разделяют позицию Израиля относительно неприятия расизма и ксенофобии, выразив готовность сотрудничать с еврейским государством в сфере борьбы с любыми проявлениями дискриминации.

Ранее 28 января Нетаньяху поддержал в Twitter инициативу президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой. «Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля. Это остановило всю нелегальную иммиграцию. Большой успех. Отличная идея», — написал израильский премьер.

27 января Трамп обсудил строительство стены в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, договорившись начать поиск компромиссов по этой проблеме. Ранее мексиканский лидер отменил свой визит в США, намеченный на следующую неделю.

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25 января новый глава Белого дома подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам Трампа, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.