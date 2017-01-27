Трамп поговорил по телефону с президентом Мексики

Президент США Дональд Трамп провел в пятницу, 27 января, телефонный разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Об этом сообщает Associated Press. По информации агентства, беседа продолжалась около часа.

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На следующей неделе была запланирована встреча двух президентов в Вашингтоне, однако мексиканский лидер внезапно в четверг отменил свой визит в США. Это произошло после того как Трамп сделал первые шаги в направлении реализации своих планов построить стену вдоль границы с Мексикой за ее счет.

25 января новый глава Белого дома подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам Трампа, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.

Двумя днями ранее Reuters сообщало, что Трамп намерен подписать распоряжение о пересмотре соглашения о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА), заключенного между США, Канадой и Мексикой.