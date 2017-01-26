Трамп пригрозил президенту Мексики отменой визита из-за отказа платить за стену

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что отменит визит мексиканского лидера Энрике Пенья Ньето в Вашингтон, если он не изменит свою позицию по строительству стены между двумя странами. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Дефицит торгового баланса США с Мексикой составляет 60 миллиардов долларов. Соглашение НАФТА изначально было односторонним, мы лишились огромного количества рабочих мест и компаний. Если Мексика не хочет платить за столь необходимую стену, то лучше отменить предстоящую встречу», — констатировал американский лидер.

Ранее 26 января президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил сожаление и осудил подписание американским лидером Дональдом Трампом указа о строительстве стены на границе между двумя странами. «Я уже говорил об этом много раз: Мексика не заплатит ни за какую стену», — заявил он.

25 января Дональд Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат. «Это будет происходить за счет Мексики (…), и мы возместим это за счет Мексики, как я всегда и говорил», — пообещал глава Белого дома.

Двумя днями ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп также намерен подписать распоряжение о пересмотре соглашения о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА), заключенного между США, Канадой и Мексикой.