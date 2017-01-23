Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского экономического партнерства (ТТП). Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 23 января.

Этот шаг является формальностью, поскольку соглашение не было ратифицировано американским сенатом. Как указывает агентство, оно вряд ли было бы одобрено, так как это могло привести к сокращению рабочих мест в США.

21 ноября прошлого года Трамп назвал ТТП «потенциальной катастрофой» для Соединенных Штатов. «Вместо этого мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в США», — заявил он.

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В середине ноября администрация бывшего главы государства Барака Обамы приняла решение пока не обсуждать в Конгрессе ТТП, передав этот вопрос команде Дональда Трампа.

Статуты ТТП предусматривают, что договор вступит в силу только в том случае, если в нем будут участвовать США.

Соглашение о зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовившееся под руководством Вашингтона в течение нескольких лет, было подписано 12 странами: Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, США, Чили и Японией.

Ранее 23 января агентство Reuters сообщало, что Трамп также намерен подписать распоряжение о пересмотре соглашения о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА), заключенного между США, Канадой и Мексикой.