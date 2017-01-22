Австралия задумалась об альтернативе Транстихоокеанскому партнерству

Австралия пытается найти альтернативу соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) после заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает австралийское издание Weekend Australian, передает РИА Новости.

По данным газеты, министр торговли Австралии Стив Чобо (Steve Ciobo) встретился с коллегами из шести стран — участниц соглашения (Японии, Канады, Сингапура, Новой Зеландии и Малайзии) на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Стороны обсудили другие возможные варианты торговых соглашений. При этом Чобо выражал приверженность ТТП.

По словам чиновника, Австралия будет продвигать ратификацию соглашения о ТТП. «Это будет четкое заявление от парламента Австралии о том, что мы отвергаем протекционизм и что открытые рынки являются путем для долгосрочного устойчивого создания рабочих мест», — заявил министр.

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20 января сразу после вступления в должность президента США Дональда Трампа Вашингтон объявил о выходе из ТТП. В тексте заявления было сказано, что, сражаясь в торговле честно и жестко, Америка сможет вернуть себе рабочие места, поднять зарплаты и поддержать промышленность.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве — торговый договор, подписанный в феврале 2016 года 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Цель соглашения — снижение тарифных барьеров. Документ готовили США. К соглашению также присоединились Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Япония, Чили, Перу и еще целый ряд стран.