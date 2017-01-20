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США выйдут из Транстихоокеанского партнерства

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США выйдут из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом говорится в изложении программы новой администрации на сайте Белого дома.

Кроме того, Вашингтон намерен пересмотреть соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. Не исключено, что страна выйдет из этого договора.

Также отмечается, что США будут использовать все инструменты против государств, которые нарушают торговые соглашения.

В тексте также сказано, что сражаясь в торговле честно и жестко Америка сможет вернуть себе рабочие места, поднять зарплаты и поддержать промышленность.

Республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. До этого он неоднократно заявлял, что планирует депортировать из страны примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой, которая оплатит ее сооружение. Президент латиноамериканской страны Пенья Ньето отказался финансировать проект.

Кроме того, Трамп угрожал разорвать соглашение о зоне свободной торговли с Мексикой и Канадой (NAFTA, Североамериканская зона свободной торговли). После победы республиканца мексиканский песо упал до рекордной отметки.

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