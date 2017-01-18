Экономические инициативы Трампа назвали опасным популизмом

Решения избранного президента США Дональда Трампа в вопросе возвращения рабочих мест на территорию страны являются опасным популизмом. Об этом в среду, 18 января, заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс (Lawrence Summers), сообщает Rambler News Service.

«Да, наш избранный президент сделал четыре-пять звонков четырем-пяти компаниям, в значительной степени приостанавливая действие закона, и заставил их переместить десятки или даже несколько сотен рабочих мест в США. Следствием его политики стал обвал песо по отношению к доллару на 15 процентов», — сказал Саммерс в ходе Давосского форума.

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Падение мексиканской валюты сделало размещение американских производств в этой стране еще более выгодным, указал он. «Последствия этого измеряются не в десятках и сотнях, а в тысячах, десятках тысяч или даже сотнях тысяч рабочих мест», — отметил экономист.

13 января председатель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что для экономики США и мира опасны экономические предложения Трампа.

Двумя днями ранее курс мексиканского песо рухнул до нового исторического минимума, упав ниже отметки в 22 песо за доллар на фоне пресс-конференции избранного президента.

Республиканец Трамп должен вступить в должность 20 января. Миллиардер предлагает снизить налоги для всех социальных слоев населения. Кроме того, его программа предусматривает возвращение в США компаний, которые зарегистрированы за рубежом, наращивание дефицита бюджета и ужесточение монетарной политики. Также он критикует зону свободной торговли США, Канады и Мексики.