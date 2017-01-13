Кудрин назвал опасной программу Трампа

Для экономики США и мира опасны экономические предложения избранного президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 13 января, заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

«В части дефицита бюджета Соединенных Штатов, допустим, предложено активное, массированное инвестирование в инфраструктуру США с увеличением, наращиванием дефицита бюджета США. Это опасная для кредитоспособности США мера», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что дальнейшее наращивание госдолга способно понизить уровень доверия к доллару в мире. «Если такая политика бюджетного дефицита будет осуществляться, — это уже, в принципе, экспертами было заявлено в последние две недели, — будет быстрее повышаться ставка ФРС как ответная мера для балансировки экономики Вот почему меры Трампа считаются недостаточно выгодными, в том числе для мировой экономики и, в конечном счете, для США», — заявил Кудрин.

Республиканец Трамп должен вступить в должность 20 января. Миллиардер предлагает снизить налоги для всех социальных слоев населения. Кроме того, его программа предусматривает возвращение в США компаний, которые зарегистрированы за рубежом, наращивание дефицита бюджета и ужесточение монетарной политики. Также он критикует зону свободной торговли США, Канады и Мексики.