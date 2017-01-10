Российские миллиардеры стали еще богаче после победы Трампа

Состояние российских миллиардеров выросло на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет журнал Forbes. Рост благосостояния наиболее богатых россиян объясняется укреплением рубля и повышением стоимости российских ценных бумаг. В частности, на 16 процентов подорожали акции независимого газопроизводителя — компании «Новатэк».

Российская валюта, которая обвалилась к доллару на 55 процентов в 2014-2015 годах, в течение прошлого года поднялась на 20 процентов на фоне роста цен на нефть и ожиданий улучшения отношений с США и Европой.

Более, чем кто-либо другой, увеличил свое состояние самый богатый человек России — Леонид Михельсон. Будучи акционером «Новатэка», он разбогател после выборов США на 1,9 миллиарда долларов, увеличив свое состояние до 18,2 миллиарда долларов.

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Среди «выгодоприобретателей» также упоминается Геннадий Тимченко: принадлежащие ему 23 процента акций газовой компании сейчас стоит около 1,8 миллиарда долларов. Бизнесмен продал 43 процента акций сырьевого трейдера Gunvor — компании, которую он основал за день до введения против него американских санкций в марте 2014 года. В целом состояние Тимченко оценивается в 15,1 миллиарда долларов. Однако, поскольку на сегодняшний день большая его часть принадлежит лично ему, изменения сложнее отслеживать, чем динамику стоимости акций.

«Стальные магнаты» Алексей Мордашов и Владимир Лисин увеличили свои состояния на 1,6 и 1,4 миллиарда долларов соответственно. При этом последний разбогател примерно на 830 миллионов долларов в течение трех дней с момента победы Трампа.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов после избрания Трампа разбогател на 1,8 миллиарда долларов. Однако это связано скорее с заключением соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК 30 ноября, чем с американскими выборами. После известия о достижении договоренности акции нефтяной компании выросли более чем на 8 процентов. В целом за 2016 года бумаги «Лукойла» подорожали на 59 процентов.

В то время как американские бизнесмены после выборов увеличили свои состояние в среднем на 2,8 процента, капиталы самых богатых россиян увеличились в среднем на 7,1 процента, отмечает издание.