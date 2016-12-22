Продажи рождественских елок указали на оптимизм американцев после победы Трампа

Продажи рождественских елок в США за последний месяц подскочили на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Marketwatch. Рост оказался самым высоким за 10 лет, что может свидетельствовать о росте оптимизма американцев относительно будущего состояния экономики.

Как отмечает издание, эти результаты согласуются с данными опросов, показывающими, что американцы с энтузиазмом воспринимают экономическое будущее в связи с избранием на пост президента миллиардера Дональда Трампа. При этом падение оптимизма избирателей-демократов является не столь существенным.

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В штатах, голосовавших за Хиллари Клинтон, продажи елок в основном ниже, чем в прошлом году. Но это более чем компенсируется значительным ростом продаж в «республиканских» штатах.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Экономическая программа Трампа представляет собой план по сокращению налогов для большей части населения, а также налога на прибыль. Одновременно его будущая администрация планирует увеличить инвестиции в инфраструктуру.