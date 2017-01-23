Протестующие захватили пункт въезда на границе Мексики и США

Протестующие установили контроль над одним из самых загруженных пунктов въезда Отай Меса, соединяющим мексиканскую Тихуану и американский город Сан-Диего. Как сообщает в понедельник, 23 января, Associated Press, там находится около 50 демонстрантов, протестующих против роста цен на бензин в республике.

Участники акции держат в руках плакаты с претензиями в адрес правительства мексиканского лидера Энрике Пенья Ньето.

Отмечается, что из-за демонстрантов на несколько часов было затруднено движение автотранспорта и в районе Сан-Исидро.

По данным агентства, данные акции протеста не имеют никакого отношения к избранию президентом США Дональда Трампа и его вступлению в должность.

Протесты против повышения цен на бензин в Мексике уже не раз перерастали в массовые беспорядки. Рост цен обусловлен падением курса национальной валюты — песо.