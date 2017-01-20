Американские женщины-заключенные восторженно встретили наркобарона Коротышку

Мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману, более известному под прозвищем Эль Чапо — Коротышка — в нью-йоркской тюрьме оказали горячий прием. Об этом сообщает The New York Post.

Едва полицейский кортеж с заключенным из 13 машин въехал в ворота тюрьмы, собравшиеся у окон женщины принялись скандировать его прозвище. По словам свидетелей, дикие крики «Чапо! Чапо!» были слышны даже на улице. Ожидается, что Коротышка немного освоится в тюрьме и уже в пятницу, 20 января, впервые появится в федеральном суде в Бруклине.

Материалы по теме Коротышка сделал ноги Полтора километра под землей, или Как мексиканский наркобарон сбежал из тюрьмы

Хоакин Гусман Лоэра, глава крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа», был экстрадирован из Мексики в США в четверг, 19 января. В конце октября 2016 года мексиканский суд отклонил пять протестов защиты Коротышки против его выдачи в Соединенные Штаты.

В США Коротышку обвиняют в совершении тяжких преступлений, в том числе в умышленных убийствах, торговле оружием и наркотиками, а также отмывании денег. Американские власти заверили внешнеполитическое ведомство Мексики в том, что в случае экстрадиции Гусмана Лоэру не приговорят к смертной казни.

