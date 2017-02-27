Культура
 

Фильм отказавшегося ехать в США иранского режиссера получил «Оскар»

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Асгар Фархади
Асгар Фархади
Продолжение: «Зверополис» получил «Оскар» как лучший полнометражный мультфильм

Премия Американской академии киноискусств «Оскар» в номинации «Фильм на иностранном языке» присуждена иранской ленте «Коммивояжер». Об этом было объявлено на 89-й церемонии вручения награды, проходящей в Лос-Анджелесе.

Снявший фильм режиссер Асгар Фархади ранее объявил об отказе ехать на церемонию в связи с тем, что президент США Дональд Трамп выпустил указ о 90-дневном запрет на въезд граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением, в том числе Ирана.

Примеру режиссера последовала исполнительница главной роли в его фильме Таране Алидусти.

В 2012 году Фархад также получил «Оскар» в этой же номинации — за картину «Развод Надера и Симин».

Проблемы с въездом в США возникли и у 21-летнего кинооператора из Сирии Халеду Хатибу, который работал над фильмом «Белые каски» о гражданской войне в его стране. Министерство национальной безопасности США решило оказать во въезде Хатибу в последнюю минуту. Между тем эта картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».

Действие указа Трампа об ужесточении иммиграционной политики, подписанного 27 января, распространялось на приезжих из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Санкции коснулись граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Позже судебные власти заблокировали действие указа.

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