Обладатели грин-карт из семи стран попали под запрет на въезд в США

Действие указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики распространяется и на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, являющихся обладателями так называемых грин-карт. Об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности Соединенных Штатов, информирует Reuters.

«[Указ] запретит въезд [в США] держателям грин-карт», — говорится в ответе и.о. пресс-секретаря ведомства Джиллиан Кристенсен, полученном агентством по электронной почте.

Таким образом в министерстве подтвердили, что въезд в Соединенные Штаты временно запрещен именно гражданам семи мусульманских стран Ближнего Востока и Африки, о чем ранее говорилось в СМИ. Список этих государств не оглашался, но, как предполагает Reuters, санкции коснутся граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Также 28 января стало известно, что США на 120 дней приостанавливают программу приема беженцев из Сирии. В подписанном президентом указе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.

Грин-карта (green card) — удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, но постоянно проживающего в Соединенных Штатах, и предоставляющая право трудоустройства на территории этой страны.