Президент США счел эффективным указ об ужесточении иммиграционной политики

Указ об ужесточении иммиграционной политики Соединенных Штатов не направлен против мусульман, при этом он уже показал свою эффективность. Об этом, как сообщает Reuters, заявил президент США Дональд Трамп.

«Это не запрет для мусульман. Он [указ] работает отлично. Это можно увидеть в аэропортах, это можно увидеть повсюду», — отметил глава Белого дома. Он добавил, что указ предусматривает «крайне строгие» ограничительные меры и очень тщательный досмотр въезжающих в США.

Действие указа Трампа об ужесточении иммиграционной политики, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Список этих государств не оглашался, но, как предполагает Reuters, санкции коснутся граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Указ Трампа об ужесточении иммиграционной политики уже привел к тому, что с некоторых рейсов, вылетавших в США, были сняты граждане государств, попавших в список, несмотря на то, что у них имелись американские визы. В частности, сотрудники голландской авиакомпании KLM не пустили на борт семерых пассажиров различных рейсов. В рамках исполнения указа также была вынуждена снять с борта самолета пассажира канадская авиакомпания WestJet.

Решение администрации США вызвало критику в ряде стран, оказавшихся в черном списке. В частности, Тегеран пообещал ответить на действия Вашингтона симметричными мерами, передает РИА Новости.

The Wall Street Journal сообщила, что юристы из Американского профсоюза гражданских свобод American Civil Liberties Union подали в суд от лица двух иракцев, которых не пустили в США в связи с указом Трампа.

В ходе своей предвыборной кампании миллиардер неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.