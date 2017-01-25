Reuters узнало о намерении Трампа подписать указы против мигрантов

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет в среду, 25 января, указы, предусматривающие временный запрет на въезд в страну основной массы беженцев и приостановку виз для граждан Сирии и шести других стран Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ряд чиновников.

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Предполагается, что Трамп примет решение ввести сроком на несколько месяцев запрет на предоставление убежища, за исключением подвергающихся преследованиям представителей религиозных меньшинств.

Другой указ, по словам помощников и экспертов, пожелавших не раскрывать свое имя, будет касаться блокировки выдачи виз всем гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Также Трамп, как ожидается, примет решения по строительству стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов.

В ходе своей кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.