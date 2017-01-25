Reuters узнало о намерении Трампа подписать указы против мигрантов

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет в среду, 25 января, указы, предусматривающие временный запрет на въезд в страну основной массы беженцев и приостановку виз для граждан Сирии и шести других стран Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ряд чиновников.
Предполагается, что Трамп примет решение ввести сроком на несколько месяцев запрет на предоставление убежища, за исключением подвергающихся преследованиям представителей религиозных меньшинств.
Другой указ, по словам помощников и экспертов, пожелавших не раскрывать свое имя, будет касаться блокировки выдачи виз всем гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
Также Трамп, как ожидается, примет решения по строительству стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов.
В ходе своей кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.