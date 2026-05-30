В Минобороны отчитались о сбитых за ночь над территорией России украинских дронах

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 127 украинских беспилотников над территорией России. Об этом отчитались в Минобороны РФ.
В период с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая были перехвачены дроны самолетного типа над несколькими регионами.
Так, беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
Ранее стало известно, что в ночь на 30 мая из-за удара ВСУ в Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Другой беспилотник врезался в частный дом, пострадали два человека.