09:43, 30 мая 2026Спорт

Стали известны финалисты Кубка Стэнли

Хоккеисты «Каролины» обыграли «Монреаль» и вышли в финал Кубка Стэнли
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Стали известны финалисты Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 6:1. Россияне Александр Никишин и Андрей Свечников сделали в этой игре по одной результативной передаче.

Таким образом, «Каролина» одолела «Монреаль» со счетом 4-1 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Вегас Голден Найтс». Битва за главный трофей сезона начнется 3 июня, первые два матча пройдут на площадке «Каролины».

Хоккеисты «Вегаса» обыграли в своем полуфинале «Колорадо Эвеланш» со счетом 4-0. Это третий выход в финал в истории клуба, основанного в 2017 году. «Вегас» уже завоевывал Кубок Стэнли в 2023 году.

