В России подешевела окрошка

Средняя стоимость приготовления окрошки в России снизилась

Средняя стоимость приготовления окрошки в России на семью из четырех человек за год снизилась на 0,5 процента. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

В 2025 году на приготовление окрошки пришлось бы потратить 450,9 рубля. В этом году она подешевела до 448,6 рубля.

Востриков уточнил, что за основу расчетов был взят следующий рецепт: картофель — 300 грамм, огурцы — 200 грамм, яйца — 4 штуки, редис — 200 грамм, вареная колбаса — 300 грамм, зелень свежая — пучок, квас — 1 литр, сметана — 80 грамм.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, что для приготовления идеальной окрошки необходимо правильно выбрать ингредиенты. Так, настоящий квас для окрошки, по словам специалистов, должен называться именно квасом, а не «безалкогольным газированным напитком».