Россиянам назвали секрет идеальной окрошки

Роскачество: Заправленную окрошку следует употребить в течение 6–8 часов

Чтобы приготовить идеальную окрошку, необходимо правильно выбрать ингредиенты для этого блюда, рассказали в пресс-службе Роскачества. В беседе с «Лентой.ру» эксперты объяснили, на что обращать внимание при покупке продуктов.

Так, настоящий квас для окрошки, по словам специалистов, должен называться именно квасом, а не «безалкогольным газированным напитком».

«В составе качественного продукта не должно быть консервантов, подсластителей, искусственных ароматизаторов и красителей, а только натуральные ингредиенты. Если окрошка готовится на кефире, следует выбирать продукт с коротким сроком годности и мягким вкусом, в составе которого содержится только молоко и закваска», — рассказали в Роскачестве.

Что касается мяса, то эксперты рекомендовали выбирать вареную колбасу, в составе которой содержатся свинина, говядина, яйца, молоко, соль, сахар и специи. Присутствие растительных белков или крахмала указывает на нарушение рецептуры.

Горошек лучше всего брать в стеклянной таре, чтобы была возможность визуально оценить содержимое. Самый вкусный горошек производится с мая по июль — это говорит об использовании свежего сырья пресс-служба Роскачества

«Особое внимание стоит уделить хранению готового блюда. Окрошка состоит из скоропортящихся ингредиентов, поэтому хранить ее в холодильнике можно не более суток. Если окрошка уже заправлена кефиром, сывороткой или квасом, ее желательно употребить в течение 6–8 часов — кислая среда замедляет размножение микроорганизмов, но не останавливает его полностью», — посоветовали специалисты.

Они добавили, что оставлять окрошку при комнатной температуре опасно: уже через 2–3 часа в ней могут начать развиваться патогенные бактерии. Оптимальное решение — хранить нарезанные ингредиенты отдельно и смешивать их с заправкой непосредственно перед подачей.

Ранее россиянам рекомендовали при покупке разливного кваса из бочек обращать внимание на ряд факторов, в том числе на внешний вид бочки. Так, например, наличие ржавчины и грязи — очевидный сигнал отказаться от покупки.

