Финка отреагировала на пенсию россиян словами «и на это можно жить?»

Российская тревел-блогерша пообщалась с жительницей Финляндии, в разговоре женщины сравнили пенсию пожилых людей из соседствующих стран. Впечатлениями иностранки путешественница поделилась в личном блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Австор материала отметила, что в Финляндии обсуждение пенсии не считается чем-то смущающим, так как люди заранее готовятся к старости и обсуждают планы на жизнь. Блогерша объяснила своей знакомой, 42-летней бухгалтерше из Темпере по имени Айно, что средняя пенсия в России составляет около 23 тысяч рублей, то есть около 278 евро. «И на это можно жить?» — такими словами финка отреагировала на сумму пособия.

Выяснилось, что пожилые финны получают обычно от 1,4 до 1,8 тысячи евро (от 115 до 148 тысяч рублей). Однако обязательные расходы пенсионеров в России и в соседней стране разительно отличаются. Так, россияне в старости обычно не оплачивают аренду квартиры — у них есть свое жилье и дача. А в Финляндии коммунальные платежи составляют до 600 евро (около 50 тысяч рублей) за отопление и воду. Также финны тратятся на обслуживание машины и страховку, отличается и стоимость продуктов.

«Я посчитала примерно: жилье, коммуналка, еда, машина, медицина — уже около 1,5 — 1,7 тысячи евро (до 140 тысяч рублей) на двоих. Остается полторы тысячи на все остальное: одежду, путешествия, развлечения, непредвиденные расходы», — подчеркнула россиянка.

Собеседницы пришли к выводу, что сравнивать уклад жизни двух разных стран не имеет смысла. «Знаешь, мне кажется, что в обеих системах главная проблема одна: государство платит пенсию, но не думает о том, как человек будет жить. Просто платит. Остальное — сам», — заключила Айно.

