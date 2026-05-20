Си Цзиньпин высказался об отношениях с Россией

Си Цзиньпин: Отношения с Россией вступили в новый этап развития

Отношения России и Китая вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития. К такому выводу пришел председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе, пишет РИА Новости.

«Китайско-российские отношения вступили в новый этап — более результативного и ускоренного развития», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что за минувшую четверть века товарооборот России и Китая вырос более чем в 30 раз. Так оценил торговлю с КНР Владимир Путин. В ходе переговоров двух стран в узком составе в Доме народных собраний в Пекине российский лидер отметил, что взаимодействие России и КНР демонстрирует высокую динамику даже в условиях неблагоприятных внешних факторов.

До этого сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов заявил, что Москва и Пекин смогли переломить прошлогоднюю тенденцию на снижение торговли между двумя странами