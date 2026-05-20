Экономика
07:14, 20 мая 2026Экономика

Путин оценил торговлю с Китаем

Путин: За четверть века товарооборот России и Китая вырос более чем в 30 раз
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

За минувшую четверть века товарооборот России и Китая вырос более чем в 30 раз. Так оценил торговлю с КНР президент страны Владимир Путин, его слова цитирует ТАСС.

В ходе переговорах двух стран в узком составе в Доме народных собраний в Пекине российский лидер отметил, что взаимодействие России и КНР демонстрирует высокую динамику даже в условиях неблагоприятных внешних факторов.

«Уже несколько лет подряд [товарооборот] уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов», — заявил он.

Ранее сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов заявил, что Москва и Пекин смогли переломить прошлогоднюю тенденцию на снижение торговли между двумя странами. По его словам, с января по апрель 2026 года российско-китайский товарооборот вырос на 19,7 процента. Российские поставки в Китай выросли на 17 процентов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 23,1 процента. При этом доли рубля и юаня во взаимной торговле подошли к 99 процентам.

Летом 2025-го Минпромторг РФ признал, что санкционное давление западных стран на торговлю России с Китаем усилилось, что в итоге привело к заметному падению двустороннего товарооборота.

