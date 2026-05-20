07:54, 20 мая 2026Экономика

Россиян призвали посмотреть на одно явление

Московский планетарий: Июнь откроет сезон наблюдения серебристых облаков
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Июнь откроет сезон наблюдения серебристых облаков, который продлится в течение всего лета. Посмотреть на это метеорологическое явления россиян призвали в пресс-службе Московского планетария, сообщает ТАСС.

Серебристые облака — это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли. На фоне зари они кажутся светящимися. Отмечается также, что этот вид облаков является одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы.

При этом астрономические наблюдения в средних и северных широтах в июне вести проблематично из-за белых ночей и полярного дня. На небе можно будет увидеть только яркие объекты Солнце, Луну, иногда Венеру.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что экстремальная жара продержится в Москве недолго и спадет в выходные, 23 и 24 мая. В последнюю неделю месяца погода будет умеренной.

