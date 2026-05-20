08:41, 20 мая 2026Экономика

В России подешевели огурцы

Росстат: В апреле средняя цена килограмма огурцов опустилась ниже 200 рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В апреле в России подешевели огурцы. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, средняя цена килограмма огурцов впервые с ноября 2025 года опустилась ниже 200 рублей.

«В апреле стоимость огурцов составила 193,7 рубля за килограмм против 227,83 рубля в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года — 180,65 рубля», — отмечают в Росстате.

За месяц самые низкие цены на огурцы фиксировали в Дагестане (в среднем, 122 рубля за килограмм), Костромской области (155 рублей) и в Мордовии (158 рублей).

В январе средняя розничная цена на огурцы в России увеличилась на 32,7 процента. В результате чего эти овощи стали одним из самых подорожавших продуктов питания. В последующие месяцы их стоимость начала снижаться, и огурцы возглавили рейтинг самых подешевевших продуктов в России за месяц.

