Экономика
10:03, 19 февраля 2026Экономика

Разброс цен на огурцы в России оказался колоссальным

«Руспродсоюз»: Разброс цен на огурцы в России — от 135 до 1061,5 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

К началу февраля 2026 года разброс цен на огурцы в России достиг колоссальных масштабов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отраслевого объединения «Руспродсоюз».

Самые низкие розничные цены на огурцы аналитики зафиксировали в Дербенте. В этом городе средняя стоимость популярных овощей составила 135 рублей за килограмм. Чуть более высокий показатель эксперты отметили в Майкопе — 165,3 рубля.

Наибольшая средняя стоимость огурцов среди всех российских регионов была зафиксирована в Норильске. Там показатель к началу последнего месяца зимы достиг отметки в 1061,5 рубля за килограмм. Чуть ниже цена оказалась в магазинах Анадыря — 989 рублей. Что касается крупнейших мегаполисов, то в Москве средняя стоимость огурцов к концу января достигла 305,3 рубля за килограмм, а в Санкт-Петербурге — 331,9 рубля.

По итогам января средняя розничная цена этих овощей в России увеличилась на 32,7 процента. В результате огурцы оказались одними из самых подорожавших продуктов питания в начале года. Аналитики «Руспродсоюза» объясняли подобную динамику в том числе увеличившимися издержками производителей, включая затраты на освещение и обогрев теплиц. В организации назвали резкое подорожание огурцов традиционным сезонным явлением и спрогнозировали стабилизацию ценовой ситуации по мере наращивания предложения на внутреннем рынке.

