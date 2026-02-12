Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:38, 12 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали причину разгона цен на огурцы и помидоры

«Руспродсоюз»: Рост издержек производителей привел к разгону цен на овощи
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: mcherevan / Shutterstock / Fotodom

Рост издержек производителей привел к подорожанию популярных у россиян овощей — огурцов и помидоров. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, его слова приводит ТАСС.

Стремительному росту розничных цен на эти овощи в начале 2026 года поспособствовало в том числе увеличение затрат производителей на освещение и обогрев теплиц. Нынешнее удорожание огурцов и помидоров Востриков назвал ожидаемым. «Обычно самые высокие цены наблюдаются в январе и феврале каждого года», — констатировал он.

По мере увеличения предложения, добавил Востриков, ценовая ситуация будет постепенно стабилизироваться. «Мы ожидаем изменения ситуации в самое ближайшее время», — резюмировал он.

В начале этого года огурцы и помидоры стали одними из самых подорожавших продуктов питания в российской продовольственной рознице. Только за 3-9 февраля, по данным Росстата, стоимость килограмма огурцов в магазинах увеличилась на 5,16 процента.

На этом фоне стало известно о планах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверить обоснованность стремительного роста цен на популярные овощи. Особенности ценообразования вызвали вопросы в том числе у депутатов Госдумы. Тот факт, что огурцы за последнее время стали дороже экзотических фруктов, зампред комитета по безопасности ГД от «Единой России» Анатолий Выборный назвал неприемлемым.

