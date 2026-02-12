Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
10:52, 12 февраля 2026Экономика

В Госдуме попросили проверить причины роста цен на огурцы

«Известия»: ФАС проверит производителей огурцов после обращения депутатов ГД
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы от «Единой России» обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением проверить производителей огурцов после того, как овощи с конца декабря по середину февраля подорожали в рознице, по данным Росстата, почти в полтора раза. Об этом пишут «Известия».

Инициатива принадлежит зампреду комитета по безопасности Госдумы от «Единой России» Анатолию Выборному. Он объяснил, что отреагировал на обращения граждан, которые не понимают, почему российский овощ стал дороже экзотических фруктов. По его мнению, такое ценообразование вызывает вопросы и требует разъяснений по поводу возможных недобросовестных действий со стороны продавцов.

ФАС направила обращения к крупнейшим производителям овощей защищенного грунта и анализирует поступающую информацию.

Между тем в Минсельхозе не увидели причин для возмущения, указав, что цены производителей овощей практически на все позиции ниже, чем наблюдались годом ранее в этот же период.

Например, капуста в рознице подешевела на 24 процента, картофель и лук — на 16 процентов, а свекла — на 11,6 процента. Стоимость помидоров практически не изменилась. В ведомстве подчеркнули, что с началом весны, когда температура повысится, а световой день увеличится, себестоимость производства будет падать, а вместе с ней и цены.

Источник в отрасли предположил, что одной из причин взлета цен на огурцы стала отмена льгот для тепличных хозяйств. О ее возвращении Минсельхоз объявил в начале января. В ассоциации «Теплицы России» считают, что тема с подорожанием огурцов всколыхнула общество только потому, что в конце 2025 года те сильно подешевели.

Гендиректор ассоциации Татьяна Кулик напомнила, что нынешняя зима выдалась особенно холодной и пасмурной, а в структуре производства огурцов себестоимость доли энергоресурсов доходит до 45 процентов. Также она напомнила, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году с 20 до 22 процентов отразилось на цене продукции — повлияло и подорожание упаковки, и логистика.

Между тем научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что справиться с ростом цен на огурцы поможет только увеличение импорта, потому что отечественные производители не могут обеспечить имеющийся спрос в зимний период.

