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21:04, 11 июня 2026Спорт

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего футболиста клуба в минувшем сезоне

Болельщики «Спартака» выбрали Барко лучшим футболистом клуба в минувшем сезоне
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Болельщики московского «Спартака» выбрали лучшего футболиста по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Фанаты приняли участие в голосовании, по его итогам стало известно, что 42 процента голосов набрал аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. В «Спартаке» подчеркнули, что он провел отличный сезон.

«Набрал 17 результативных действий, регулярно забивал красивые голы и отдавал важнейшие ассисты, а победный суперфинал Кубка отыграл на обезболах», — говорится в сообщении.

«Спартак» в минувшем сезоне занял четвертое место в чемпионате России. Красно-белые также победили в Кубке страны.

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