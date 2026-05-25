Футболист «Спартака» пообещал сделать татуировку в честь победы в Кубке России

Футболист «Спартака» Барко сделает татуировку в честь победы в Кубке России

Аргентинский футболист московского «Спартака» Эсекьель Барко сделает татуировку в честь победы красно-белых в Кубке России. Об этом он рассказал ТАСС.

Полузащитник отметил, что набьет изображение трофея. «Вы знаете, что у меня есть тату с трофеем, когда я играл в Аргентине. Я очень доволен и счастлив, потому что закончился непростой сезон. Думаю, что команда очень хорошо себя проявила», — заявил Барко.

В финальном матче Кубка России против «Краснодара» Барко отметился голевой передачей. Он также реализовал попытку в серии послематчевых пенальти.

Игра прошла 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Команды не смогли выявить победителя в основное время матча (1:1), а в серии пенальти были сильнее спартаковцы — 4:3.