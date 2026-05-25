Силовые структуры
10:27, 25 мая 2026

В МВД рассказали о признаке давления мошенников на ребенка

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В российском МВД назвали признаки давления мошенников на ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, к явным признакам того, что ребенок находится под воздействием аферистов, относится внезапный интерес к банковским картам и телефонам родителей. Необходимо насторожиться, если поступила внезапная просьба дать ненадолго смартфон. В МВД отмечают, что мошенники активно используют несовершеннолетних в схемах по хищению денег.

По информации ведомства, среди недавних случаев афер — ситуация, когда мошенники вышли на связь с ребенком в игровом сообществе и убедили его в выигрыше денежного приза. Под этим предлогом они уговорили школьника воспользоваться телефоном и банковским приложением родителей, после чего деньги семьи были похищены.

Ранее в Саратове задержали жителя Белгородской области, подозреваемого в оказании содействия мошенникам.

