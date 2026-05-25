Россиянина задержали за организацию узла связи для мошенников

В Саратове задержали связиста телефонных мошенников

В Саратове задержали жителя Белгородской области, подозреваемого в оказании содействия мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, подозреваемый приехал в Саратов, чтобы обеспечить аферистов связью. Он арендовал три квартиры в разных районах города — в одной жил сам, а в двух других установил оборудование, в том числе видеонаблюдение и GSM-шлюзы, и обеспечивал их бесперебойную работу.

Как отмечает МВД, «связист» был задержан во временном жилище при поддержке СОБР. Оборудование, компьютерная техника и мобильные устройства изъяты.

Ранее сообщалось, что мошенники стали активно использовать ограничения работы интернета в России