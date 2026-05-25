Оказавшийся в центре громкого скандала сын российского миллиардера сделал заявление

Сын нижегородского миллиардера Корнилов опубликовал извинения после пьяного ДТП

Сергей Корнилов-младший, сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова, попал в реабилитационный центр после громкого скандала с пьяным ДТП и принес извинения. Заявление, которое сделал Корнилова опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам юноши, он оказался в «реабилитационном центре для алкоголиков». Также он заявил, что его слова после аварии «не являются истиной». «Я так не считаю», — заявил он.

Корнилов попросил прощения и заявил, что «искренне сожалеет о содеянном».

Как сообщалось ранее, пьяный Корнилов попал в ДТП на желтом Mercedes-Benz SL — он потерял управление и столкнулся с несколькими машинами. После этого он покинул место аварии и поехал пить вино в одно из городских кафе. Там он записал видео, на кадрах которого назвал россиян отребьем. После аварии от него открестилась семья.

Момент устроенной Корниловым аварии попал на видео.