10:11, 25 мая 2026Интернет и СМИ

Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Популярную российскую блогершу Дашу Дошик (настоящее имя — Дарья Перова) заблокировали в соцсети TikTok. В этом убедилась «Лента.ру».

«Аккаунт заблокирован. Аккаунт de.shik более недоступен», — говорится в сообщении при переходе на страницу блогерши.

На профиль Перовой были подписаны 24,7 миллиона пользователей. Причины, по которой соцсеть ограничила доступ к странице Дошик, не уточняются.

Ранее стало известно, что TikTok заблокировал аккаунт российской блогерши Елизаветы Анохиной. Она рассказала, что доступ к ее странице в соцсети ограничили навсегда. Причины она также не раскрыла.

До этого Дошик в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она также попросила у подписчиков деньги на лечение и пообещала, что расскажет о недуге после того, как вылечится.

