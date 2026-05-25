Спрос россиян на один вид кредитов взлетел

ОКБ: Число выдач потребкредитов в России выросло на 60 процентов в апреле

По итогам апреля 2026 года суммарное число выдач потребительских кредитов в России увеличилось на 60 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте спроса граждан на этот вид займов сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За второй месяц весны количество одобренных потребкредитов на внутреннем рынке достигло 2,03 миллиона единиц. Для сравнения, в апреле 2025-го показатель составлял 1,27 миллиона штук. Таким образом, за год он увеличился на 760 тысяч единиц.

В месячном выражении прирост составил 3 процента. В целом за этот период финансовые организации выдали гражданам потребкредитов на общую сумму в 418,15 миллиарда рублей. В годовом выражении показатель вырос на 83 процента, или почти на 190 миллиардов.

Резкое наращивание спроса россиян на потребзаймы фиксируется на фоне затяжного ослабления денежно-кредитной политики Центробанка. По итогам апрельского заседания совет директоров регулятор понизил ключевую ставку до 14,5 процента годовых. На этом фоне стали постепенно падать и рыночные ставки по кредитам. Впрочем, последние все еще значительно опережают ключевую. Так, к середине марта разница оказалась двукратной. С учетом этого резкий рост выдачи займов может быть обусловлен ухудшением финансового положения граждан на фоне замедления темпов роста зарплат. Покупать товары на собственные средства при таком раскладе становится труднее, объяснили эксперты.