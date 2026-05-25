Охваченный огнем хостел в Москве попал на видео

Shot: Два этажа хостела «Акварель» горят в Москве

Два этажа хостела «Акварель» горят в Москве. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, огнем охватило второй и третий этажи здания. Эвакуированы 600 человек. Бригады пожарных и скорой помощи дежурят на месте. Бороться с возгоранием направили вертолет, который будет черпать воду из Черкизовского пруда.

Охваченная пламенем бюджетная гостиница попала на видео очевидцев. Столб черного дыма поднимается в небо.

По данным РИА Новости, пожару присвоен второй уровень сложности, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Ранее 40 граждан Северной Кореи попали в ДТП с «газелью» в России. Предварительной причиной аварии могло стать то, что водитель транспорта уснул.