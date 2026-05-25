Раскрыты подробности о прибывшем в Россию заминированном газовозе

СК: Заминированный газовоз «АРРХЕНИУС» прибыл в Россию из Бельгии

Заминированный газовоз «АРРХЕНИУС», который зашел в порт Усть-Луга Ленинградской области, прибыл из Бельгии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, судно зашло в порт Усть-Луга в среду, 20 мая, для заправки. После этого оно должно было отправиться в Турцию.

При заходе в российский порт танкер был обследован – на его корпусе водолазы нашли взрывные устройства. Выяснилось, что это морские магнитные мины, сделанные в одной из стран НАТО. Их уже обезвредили.

На допросе судовой агент признался, что «АРРХЕНИУС» прибыл в порт Усть-Луга с задержкой в несколько дней. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ. По предварительным данным, установка мин не могла произойти в российских территориальных водах.

